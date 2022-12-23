التحقيقات: لص الهواتف نفذ 5 جرائم سابقة بأسلوب النشل فى القاهرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل فى القاهرة، نفذ 5 جرائم سابقة بذات الأسلوب.
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته هاتفين محمولين مجهولين المصدر.
بمناقشته عن مصدر الهاتفين، اعترف بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.
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