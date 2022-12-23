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الإفتاء تعلن الأحد أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هـ

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 05:54 م
الإفتاء تعلن الأحد أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هـ هلال جمادى الآخرة
كتب: لؤى على

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استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وذكرت الإفتاء في بيان لها أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ ذكرت الدار أنها تتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.


دار الافتاء

هلال جمادى الاخره

شهر جمادى الاخره

الرئيس السيسى

اليوم السابع بلس



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