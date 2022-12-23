افتتاح مسجد بالقليوبية بعد تطويره بتكلفة وصلت 4 ملايين جنيها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، افتتاح مسجد سيدي الصياد بقرية مرصفا مركز بنها، اليوم، في إطار خطة المديرية بشأن إحلال وتجديد مساجدها، لتكون على أعلى مستوى من التشييد والبناء، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف.

جاء ذلك وسط فرحة أهالى القرية لإنهاء أعمال البناء وإعادة إحلال وتجديد المسجد ليصبح منارة للقرية، يؤدون به شعائرهم وعبادتهم آمنين مطمئنين، وتوجهوا بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها على الدوام.

وأوضح، بيان مديرية أوقاف القليوبية، أن المسجد علي مساحة 400 متر تقريبا، وبلغت تكلفة التجديد 4 ملايين جنيه، حيث قام وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بأداء خطبة الجمعة، والتي تناولت ما يتعلق بمحاسبة النفس والوقوف على مراقبة ما قامت به من أقوال وأفعال ومدى موافقتها للأمر الإلهي من عدمه.

وأوضح وكيل وزارة أوقاف القليوبية، أن صفات المسلم مقتبسة في قوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه)، حتى الوصول إلى صفات الرجال الذين يرتادون المساجد في قوله تعالى (يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار)، ليؤكد البيان الإلهي على ضرورة أن تكون هناك وقفة مع النفس ومحاسبتها.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى ما يحدث من خونة الأوطان ونشر الشائعات والأكاذيب لتدمير الوطن، وغرس روح التشاؤم والإحباط لدى أفراد المجتمع، ولا يراعوا حرمة البشر، متناسين قوله تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)، فيتخذون من وسائل التواصل الاجتماعي منبراً ومرصدا للنيل من أعراض الناس وتخريب العلاقات والروابط فيما بينهم، وكل ذلك وسط حالة من التجاهل التام لمحاسبة النفس، لذا يجب على الجميع أن يترقب جيدا ويتأمل قوله تعالى (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه).