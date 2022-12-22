16 مشروعا تعليمىا ومركز طب أسرة و3 وحدات صحية ورفع كفاءة مراكز الشباب في "محلة حسن"

الغربية: عادل ضرة

شهدت قرية محلة حسن ب الغربية اليوم الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات حياة كريمة بنطاق الوحدة و شرح مشروعات المبادرة بالوحدة المحلية لقرية محلة حسن و توابعها ( محلة حسن و منشاة الأمراء و عطاف و الحوامدية و ميت السراج ) .

بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى والدكتورة زينب سامى منسق حياة كريمة لمحافظة الغربية والمهندس صلاح حشيش نائب رئيس المدينة و المهندسة رانيا رفعت منسق مبادرة حياة كريمة بمركز المحلة ووكلاء الوزارة بمحافظة الغربية الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة و المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية و التعليم و بمشاركة الدكتورة جيهان الذهبي وعبد الوهاب الحضرى المكتب الفنى بمحافظة الغربية و المهندس عبدالقادر حراز الإدارة المركزية لشركة مياه الشرب بالغربية و بمشاركة أهالى قرية محلة حسن و توابعها.

وتم إجراء العديد من الحوارات و المناقشات و الإستماع لمطالب المواطنين و تم التأكيد لأهالى القرية أنه سيتم خلال أعمال المبادرة إنشاء 16 مشروع تعليمى يشمل التوسعات و الإحلال و التجديد و إنشاء مدارس جديدة و مد و تدعيم خطوط شبكات مياة الشرب و الصرف الصحى بنطاق الوحدة و إقامة مركز طب أسرة و مجمع خدمى و مجمع زراعى بيطرى و مركز تنمية أسرة و طفولة و سوق نموذجى و موقف حضارى بقرية محلة حسن وإنشاء 3 وحدات صحية بالقرى التوابع ( عطاف و منشاة الأمراء و ميت السراج ) وتطوير و رفع كفاءة مراكز الشباب الموجودة بنطاق الوحدة المحلية لمحلة حسن بجانب الخدمات الأساسية التى تقدمها المبادرة مياه الشرب و الصرف الصحى و شبكات الإتصالات و الغاز الطبيعى و الكهرباء يذكر أن المبادرة تهتم بمشروعات التنمية البشرية و التمكين الإقتصادى مثل زراعة الأسطح بمنتجات مثمرة تكون مصدر للدخل و إقامة مشاغل لتدريب السيدات على الخياطة و تدريب الشباب على صيانة المحمول و الشاشات و الكمبيوتر و ملتقيات توظيف للشباب بجانب القوافل الإجتماعية و الصحية و البيطرية.

شارك فى الحضور محمد راضى مدير إدارة التضامن بمركز المحلة و إبراهيم عبد ربه وكيل منطقة القوى العاملة و سناء الشهاوى رئيس وحدة محلة حسن