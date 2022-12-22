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مواطن سكندرى يعلن تبرعه بجسده كاملا لمستشفيات الحكومة بعد وفاته.. صور

الخميس، 22 ديسمبر 2022 10:25 ص
مواطن سكندرى يعلن تبرعه بجسده كاملا لمستشفيات الحكومة بعد وفاته.. صور مواطن سكندرى يعلن تبرعه بجسده كاملا
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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قدم تلفزيون "اليوم السابع"، مع مواطن سكندرى، يدعى ياسر حسانين محمد، بعد أن أعلن بالتبرع بجسده كاملا بعد وفاته الي المستشفيات الحكومية، للاستفاده بها الى المواطنين المحتاجين لتلك الأعضاء، من أجل عمل الخير.

قال ياسر حسانين محمد مواطن سكندرى، إنه يعلن عن تبرعه بحسده بعد وفاته لوجه الله تعالى للمستشفيات الحكومية بمحافظة الإسكندرية، وذلك أجل أن ينتفع به أصحاب الحاجة والاستفادة من الاعضاء بعد وفاته.

وأضاف ياسر حسانين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يلزم أسرته بذلك بعد وفاته، ومستعد بالتوقيع على استمارة تملئ عن طريق وزارة الصحة، وقراره أن تكون للمستشفيات الحكومية حتى تصل اعضائه الى الأشخاص الذين فى حاجة إليها، وعدم التبرع بها لمستشفيات خاصة لعدم بيها، حتى تكون صدقة جارية على روحه بعد وفاته.

وأوضح ياسر حسانين، أن هناك دوافع دفعته الى ذلك، وأن والدته كانت تعانى من مرض غسيل الكلى وكان نفسى اتبرع لها بجزء من جسدى ولكن ظروفها كانت لا تسمح بذلك، وايضا عندما شاهدت شيخ الأزهر يتحدث عن التبرع والاستفادة التى للآخرين، وإعلان وزارة الصحة بفتح التبرع بالأعضاء للمصريين، واتنمنى أن ينتشر بشكل كبير بين المواطنين.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة للمصريين فقط، هم من لهم حق توقيع الإقرار أو النموذج الخاص بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وأضاف بيان وزارة الصحة والسكان أن بعد استكمال بناء قاعد بيانات زراعة الأعضاء البشرية مضيفا أن مسألة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هامة لكثير من المرضى الذين يعانون من فشل فى بعض أعضائهم".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن أول نموذج للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة صادرة عنها رسميا، حيث تقوم الوزارة بتوثيقها وتسليم المتبرع كارنيه التبرع سارى العمل فى أى مستشفى.

 


مواطن سكندرى يعلن تبرعه بجسده كاملا (1)
مواطن سكندرى يعلن تبرعه بجسده كاملا (1)

 

مواطن سكندرى يعلن تبرعه بجسده كاملا (2)
مواطن سكندرى يعلن تبرعه بجسده كاملا (2)

 

مواطن سكندرى يعلن تبرعه بجسده كاملا (3)
مواطن سكندرى يعلن تبرعه بجسده كاملا (3)

 

مواطن سكندرى يعلن تبرعه بجسده كاملا (4)
مواطن سكندرى يعلن تبرعه بجسده كاملا (4)

 

 


أخبار الإسكندرية

وزارة الصحة

التبرع بالأعضاء

محافظة الإسكندرية

المستشفيات الحكومية

أخبار اليوم



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