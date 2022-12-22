ملتقى توظيف خريجي التعليم المزدوج ومحافظ كفر الشيخ يشيد بالتجربة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ملتقى التوظيف لخريجي الدبلومات الفنية " للتعليم المزدوج"، بمشاركة عدد من شركات ومصانع القطاع الخاص للمواءمة مع الوظائف اللازمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، للحصول على العديد من الخدمات، منها تقديم المشورة بشأن فرص العمل الشاغرة، ومعلومات عن فرص التدريب، وإقامة المشروعات الصغيرة، كما أتاح ملتقى التوظيف قدرا كبيراً من تبادل المعلومات بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم العام، والدكتورة عفاف عاشور، مدير الاستثمار بالمحافظة، وجمال ناصف، مدير مشروعك،

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد ملتقى التوظيف لخريجي التعليم المزدوج، لتوفير فرص العمل مع المصانع والشركات الخاصة، ومساعدتهم في إقامة المشروعات من خلال قروض ميسرة من خلال مشروعك، مؤكدا أن المحافظة تملك فرص استثمارية متعددة خاصة بالمنطقة الصناعية بمطوبس، والمراكز المتعددة.

قال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، من خلال ملتقى التوظيف يستفيد الباحث عن العمل وأصحاب المشروعات والشركات، بجمع المعلومات ذات الفائدة لهما، مؤكداً أن ملتقى التوظيف يقدمه التعليم الفني من خلال وحدة تيسير الانتقال إلي سوق العمل، كحافز للملتحقين بالتعليم بالتعليم الفنى، لتعزيز ظروف العمل اللائق بهم، وربط التعليم الفني بسوق العمل، وتنفيذا للتوجه الاستراتيجي، للحد من البطالة، وتعزيز دور مديرية التربية والتعليم في تنمية مهارات الخريجين الباحثين عن عمل.

وأضاف عبدالله، من بين أهداف ملتقي التوظيف، إتاحة فرص للخريجات من التعليم الفني المزدوج من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة فرص عمل لائقة في مجال صناعة الملابس الجاهزة من خلال مؤسسات القطاع الخاص، مؤكداَ أن الفئة المستهدفة. الدفعة الأولى من خريجات التعليم الفني المزدوج ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، والفئة المستهدفة من أصحاب الأعمال مجموعة من مصانع الملابس الجاهزة، ومؤسسات دعم وتمويل المشروعات الصغيره، وشركاء التنمية ،المؤسسات التي تدعم المشروعات الصغيرة ( إدارة الاستثمار٠ مشروعك٠ جمعيات المجتمع المدني)، وتمكين المرأة من خلال زيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل.

قالت الدكتورة عفاف عاشور، مدير الاستثمار بالمحافظة، أنه غرفت الحضور بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وكشفت عن الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ، بهيئة الاسثمار، سواء بالمنطقتين الصناعيتين أو بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدة أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قدم العديد من التسهيلات للمستثمرين ودعم الاستثمار، وحل المشكلات التي تعتري المستثمرين، موجه الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، على دعمهم المستمر للاستثمار، وتسهيل الحصول على فرص استثمارية.

وجمال ناصف، مدير مشروعك ، أن هناك قروضا ميسرة لمن يرغب الحصول عليها من الفتيات والشباب، من برنامج مشروعك، لإقامة المشروعات المتعددة، أو التوسعة في مشروعات قائمة، وأن وزارة التنمية المحلية والمحافظة يقدمان كافة التسهيلات للحصول على القروض الميسرة لاقامة المشروعات.

أشرف على ملتقى التوظيف، الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بكفر الشيخ، مؤمن يحى عبدالعزيز، مدير الوحدة، ورضا عبد الحميد، مسؤول التوظيف والتدريب المهاري ، ونيرمين الحداد، ورمضان ناجي، وعبير غنيم ، وأمينة إبراهيم، وميادة محمد الدسوقي، ودعاء عوض، وحمزة احمد ، وشيماء بخيت، ورانيا السعداوي، ورحاب احمد، وطارق عطية، ومعلمي الملابس الجاهزة.



جانب من الحضور



جانب من الحضور في الملتقى



جانب من تكريم أحد المسئوليات



جانب من حضور المسئولين بالورشة



مشاورات عن المشروعات



نوعية الملابس الجاهزة



نوعية الملابس التي تم تصميمها كديزاين



تبادل المعلومات عن المشروعات



تكريم المسئولين عن التوظيف



تكريم المشاركين



تكريم مدير التعليم الفني



جانب من التكريم