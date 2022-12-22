مع ذبح 50 مليون طائر.. أوروبا تشهد أكبر تفشى لإنفلونزا الطيور فى تاريخها

فاطمة شوقى

أكدت السلطات الصحية فى أوروبا أن القارة تعانى من أكبر تفشى لوباء إنفلونزا الطيور فى تاريخها منذ أكثر من عام، حيث تم ذبح حوالى 50 مليون طائر فى مزارع ملوثة، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

ووفقا لتقرير أصدرته هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA)، والمركز الأوروبى للوقاية والسيطرة على الأمراض (ECDC)، المختبر المرجعى للاتحاد الأوروبى، فإنه بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022، "تأثرت أوروبا بتفشى وباء إنفلونزا الطيور الأكثر خطورة".

وأشار التقرير إلى أن 37 دولة أوروبية تأثرت مع اكتشاف أكثر من 2500 حالة تفشى فى جميع أنحاء القارة.

وأشارت وكالة الصحة إلى أن خسائر الدجاج أو البط أو الديوك الرومية فى المزارع المتضررة الأعلى تسجيلا، حيث أن رصيد 50 مليون طائر ذبح لا يشمل العمليات الوقائية التى يتم إجراؤها فى نهاية المطاف حول الفاشيات المسجلة.

وأكد التقرير أن الوباء لم ينحسر منذ سبتمبر، وتزايدت الإصابات مع اقتراب فصل الشتاء، حيث شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أنه "لأول مرة" لم يكن هناك فصل بين موجتين وبائيتين لأن الفيروس لم يختف فى الصيف.

وأشار التقرير إلى أنه فى خريف هذا العام، كان الوباء أكثر فتكا من العام الماضى فى نفس الوقت، حيث أصيب 35% من المزارع، وبين 10 سبتمبر و2 ديسمبر 2022، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 400 حالة تفشى فى المزارع فى 18 دولة أوروبية، فى المقدمة فرنسا والمملكة المتحدة والمجر.

وبناءً على طلب المفوضية الأوروبية، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها تدرس "توافر اللقاحات" للوقاية من إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى فى الطيور، و"تدرس استراتيجيات التطعيم المحتملة".