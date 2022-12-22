مصر تقدم التعازى فى ضحايا انهيار أرضى بماليزيا

كتب: احمد جمعة

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن خالص التعازي والمواساة لمملكة ماليزيا الصديقة في ضحايا انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، والذي أسفر عن عشرات الوفيات والمصابين.

كما تقدمت مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.