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مصر تقدم التعازى فى ضحايا انهيار أرضى بماليزيا

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:34 م
مصر تقدم التعازى فى ضحايا انهيار أرضى بماليزيا متحدث وزارة الخارجية
كتب: احمد جمعة

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أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن خالص التعازي والمواساة لمملكة ماليزيا الصديقة في ضحايا انهيار أرضي في ولاية سيلانجور، والذي أسفر عن عشرات الوفيات والمصابين.
 
كما تقدمت مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وصباح اليوم الخميس، أعلنت السلطات الماليزية ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضى بأحد المخيمات إلى 30 قتيلاً، مؤكدة أنه تم العثور على أربع جثث أخرى من ضحايا الانهيارات الأرضية التى وقعت على مكان مخيم مزرعة "فاذر-أورغانيك" فى منطقة "باتانغ كالى" من والية سيالنجور الماليزية، فى عملية البحث والإنقاذ التى دخلت يومها السابع .

وذكرت الوكالة الأنباء الماليزية أنه تم اكتشاف الجثث الأربعة صباح اليوم ما أدي إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 30 قتيلا ، مشيرة إلى أنه لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين، في حين نجا 61 من إجمالى 94 شخصًا الذين تعرضوا للحادثة التي وقعت في الساعة يوم الجمعة الماضي بمن فيهم 29 طفلا و65 بالغًا.

وكان الانهيار الأرضي قد وقع بينما كان أكثر من تسعين شخصا نائمين معظمهم فى المخيم الواقع قرب منتجع جبلي .. فيما زار رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم المخيم، وأعلن تقديم مساعدات مالية لعائلات الضحايا.

والانهيارات الأرضية في ماليزيا تعد حوادث متكررة بسبب غزارة الأمطار في نهاية كل عام، وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة للبناء على سفوح التلال، لكن الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.

 


وزاره الخارجيه

مصر تعزي ماليزيا

اخبار مصر

انهيار ارضي في ماليزيا

ضحايا انهيار ارضي في ماليزيا



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