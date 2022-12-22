مصرع وأصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا أخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة شمال المنيا، يفيد أنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربى مدخل قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة.

وقد أسفر الحادث عن مصرع شخصين، وأصابة 5أشخاص أخرين وقد تم نقلهم إلى مستشفي مغاغة المركزي، وإزالة أثار الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابه.

كما تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور قسم شرطة ملوي، تتضمن انهيارمنزل في حي جنوب مدينة ملوي، دون مصابين أو أضرار بشرية.

بانتقال الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية، وسيارات هيئة الإسعاف، والفحص، تبين إنهيار سقف الطابق الثاني بمنزل قديم ملك "سيد علي" كائن في شارع مسجد الأقطم بحي جنوب مدينة ملوي، وأنه خالي من السكان ولاتوجد أي إصابات أو خسائر بشرية.

أفادت التحريات الأولية لوحدة المباحث أن المنزل قديم ومقام من الطوب اللبن علي مساحة 75 مترمربع، ولايشكل أي خطورة علي المنازل المجاورة، وتم فرض كردون أمني، وفصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، حفاظا علي حياة المارة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة وإتخاذ الإجراءات اللازمة، والعرض علي النيابة العامة للتصرف.