مصرع طفل إثر سقوطه من تروسيكل فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من تروسيكل بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، حيث تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة العدوة، تتضمن وصول الطفل "محمد ربيع عبد القادر"، 5 سنوات، مقيم بقرية عطف حيدر، إلي المستشفي المركزي جثة هامدة، إدعاء حادث طريق.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية، أفادت أن الطفل المتوفى أختل توازنه وسقط من تروسيكل بدون لوحات معدنية، أثناء سيره داخل قرية بني وركان التابعة للوحدة المحلية بعطف حيدر في غرب مركز العدوة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي العدوة المركزى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائى باستعجال التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعى ومفتش الصحة لمناظرة جثة الطفل ومعرفة سبب وكيفية حدوث الوفاة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم التحفظ علي التروسيكل وسائقه، لحين صدور قرار النيابة العامة.