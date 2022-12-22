اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:35 م
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث إنقلاب تروسيكل بصحراوى البحيرة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:02 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث إنقلاب تروسيكل بصحراوى البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة- فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بكسور وبجروح متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز النوبارية بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق القاهرة - الإسكندرية  الصحراوى دائرة مركز النوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.
 
وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى بالنوبارية، لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان أصيب 3 أشخاص بكسور وبجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز إدكو بالبحيرة. 

وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق دمنهور - ادكو دائرة  محافظة البحيرة.
 
وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى بإدكو لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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