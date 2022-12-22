مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث إنقلاب تروسيكل بصحراوى البحيرة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان أصيب 3 أشخاص بكسور وبجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز إدكو بالبحيرة.