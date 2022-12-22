تقدم مُشرعون بولنديون، بمشروع قانون إلى مجلس النواب يسمح للبولنديين بالخدمة فى صفوف الجيش الأوكرانى والمشاركة فى جهود التصدى للعملية العسكرية الروسية.
ونقل راديو براغ الدولي اليوم الخميس، عن أورسولا روسيكا، المتحدثة باسم حزب العدالة والقانون الحاكم في بولندا، قولها "إنه لمن دواعي سرورنا أن جميع الاحزاب وافقت على التوقيع على مشروع القانون، بغض النظر عن الانقسامات السياسية".
وينص مشروع القانون الجديد على إعفاء المواطنين البولنديين الذين انضموا إلى الجيش الأوكراني دون الحصول على موافقة وزير الدفاع بعد 20 فبراير 2014، من المسئولية الجنائية.
وكانت وكالة حرس الحدود البولندية، أفادت بأن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و479 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي.
يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
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