ونقل راديو براغ الدولي اليوم الخميس، عن أورسولا روسيكا، المتحدثة باسم حزب العدالة والقانون الحاكم في بولندا، قولها "إنه لمن دواعي سرورنا أن جميع الاحزاب وافقت على التوقيع على مشروع القانون، بغض النظر عن الانقسامات السياسية".

وينص مشروع القانون الجديد على إعفاء المواطنين البولنديين الذين انضموا إلى الجيش الأوكراني دون الحصول على موافقة وزير الدفاع بعد 20 فبراير 2014، من المسئولية الجنائية.