مستشفى الزقازيق العام تحقق "المركز الأول" بمسابقة التعلم والتدريب في العناية المُركزة

بدأت فعاليات المسابقة بعدد 32 مستشفي من مختلف محافظات الجمهورية، وتأهل منها 16 مستشفي في منافسة شديدة بعد نجاح عرض حالاتهم ومناقشة السادة الأساتذة أعضاء لجان التحكيم، وتقييمهم لأداء الفرق الطبية بأقسام الرعايات فيما يخص أداء الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين والتمريض، فيما تخلل جولات المنافسة محاضرات علمية في مجال العناية المركزة.

شاركت محافظة الشرقية بمستشفيات الزقازيق العام وأبوكبير المركزي، وانتهت المسابقة بإعلان فوز العناية المركزة بمستشفى الزقازيق العام بالمركز الأول بين جميع المستشفيات المشاركة، وتسلم فريق الحضور عن محافظة الشرقية كأس المركز الأول.

أشاد وكيل الوزارة بالتقييم الذي حصلت عليه مستشفى الزقازيق العام، مقدما الشكر والتهنئة لكل من الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة راندا محسن مديرة إدارة التدريب، والدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور وائل حلمي مدير الرعايات المركزة، والصيادلة شيريهان المحلاوي ونهى ياسين مسئولي الصيدلة الإكلينيكية وأعضاء اللجنة العلمية، وفريق العمل بمستشفى الزقازيق العام الدكتور رمضان محمد مدير رعاية الطوارئ، الدكتور محمد طه أخصائي عناية مركزة وقلب، الدكتور محمود ماهر زمالة طوارئ، الدكتور مي منير، د.رنا كيلاني، الدكتور ثريا يحي صيدلة أكلينيكية.

يذكر أن محافظة الشرقية أحرزت المركز الثاني بمسابقة الرعايات المركزة للعام الماضي 2021، وتسلمت الكأس مستشفى الصدر بالزقازيق.