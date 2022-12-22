وأدان اشتية - في بيان اليوم - جريمة الاحتلال فى نابلس والتي ـ أسفرت عن استشهاد الشاب دراغمة، وهو من مدينة طوباس، ولاعب كرة قدم في فريق طولكرم، بعد إصابته برصاصتين في الظهر والقدم، خلال اقتحام جنود الاحتلال للمنطقة الشرقية من المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وطالب أشتية المؤسسات الحقوقية الدولية، بالوقوف عند مسؤولياتها لوقف الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة "طوباس"، الإضراب الشامل، اليوم، حدادًا على روح الشهيد دراغمة.

وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة، إن الاحتلال بات لا يميز بين كبير ولا صغير، وآلة الحرب الإسرائيلية صارت تستهدف كل ما هو فلسطيني.

وبارتقاء الشاب دراغمة يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 224 شهيداً، بينهم 53 شهيدا في قطاع غزة.