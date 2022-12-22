محافظ أسوان يفتتح المعرض المحلى للعلوم والهندسة "إيساف مصر 2023"

افتتح أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات المعرض المحلى للعلوم والهندسة (إيساف مصر) 2023 ، بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التربية والتعليم، وتوفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى، بجانب القيادات التعليمية وسط مشاركة الطلاب وأسرهم.

وعقب تفقده للأعمال المشاركة أعرب المحافظ عن سعادته لما شهده من أعمال وابتكارات فنية متميزة لأبناء المحافظة والتى تعبر عن إصرار وعزيمة والروح المعنوية العالية لهم ليصبحوا مبتكرين ومبدعين ومؤهلين لتقديم أدوار إيجابية تساهم فى نهضة هذا الوطن بسواعدهم القوية وعقولهم المتفتحة.

وأكد المحافظ أن تنظيم هذا المعرض يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومية بتنمية قدرات النشء، وتشجيعهم على استيعاب واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية حول الإبداعات والابتكارات فى مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا لنشر استخدام المهارات المختلفة لدى أبنائنا الطلاب، مع استكشاف قدراتهم وإمكانياتهم من خلال ممارسة الإبداع والابتكار، والذين نجحوا فى اكتساب المهارات السريعة للتعلم، وأيضاً المعارف والعلوم لينعكس بدوره على مستقبلهم ومستقبل مصر لتكون فى طليعة الأمم.

وأشار عطية إلى أن المعرض الدولى للعلوم والهندسة يهدف لتعزيز ثقافة البحث والابتكار وتغيير نظرة المجتمع لها من خلال تنظيم هذا المعرض سنوياً برعاية وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى لفتح المجال أمام جميع المشاريع والابتكارات.

وفى ختام الحفل، أعلنت منى عرفة سفيرة الإبداع والابتكار عن المشروعات الفائزة فى المعرض المحلى بإجمالى 56 مشروعا، والذى قام المحافظ بتسليمهم الميداليات التذكارية بعد اختيارهم من ضمن 283 مشروع تقدم بهم 413 طالب من 37 مدرسة ، فى إطار المرحلة الأولى والثانية للتصفيات التمهيدية على مستوى المدارس والإدارات التعليمية.

وأوضحت "عرفة"، بأنه قد سبق هذا المعرض تنظيم 40 معرض تمهيدى و 100 ورشة عمل على مستوى الإدارات الخمس ، فيما سيتم إختيار أفضل المشاريع لتمثيل مصر فى المعرض النهائى الدولى والذى تشترك فيه أكثر من 70 دولة حول العالم ، والمعرض السنوي العربى على مستوى 12 دولة .