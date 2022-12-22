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قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ينظم جمع ذوى الهمم بين أكثر من معاش

الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:00 ص
قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ينظم جمع ذوى الهمم بين أكثر من معاش مجلس النواب - ذوو الهمم - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

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نظم القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الضوابط المنظمة لجمع ذوى الاحتياجات الخاصة بين أكثر من معاش، وفى هذا الصدد، نصت المادة 25 من القانون على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى:
 
- المعاش المستحق عن نفسه.
 
- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
 
- المعاش المستحق عن الوالدين.
 
- المعاش المستحق عن الأولاد.
 
- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
 
ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتى:
 
(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
 
(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
 
كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود، وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.

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ذوى الاعاقه

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اليوم السابع بلس

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معاش ذوى الاعاقة



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