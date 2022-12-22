ضبط 72 طن أرز شعير داخل مخزن بالشرقية قبل بيعهم بالسوق السوداء

الشرقية - فريق المحافظات

ضبطت مديرية التموين ب الشرقية ، 71 طن و730 كيلو أرز شعير مخبأ داخل أحد المخازن، بغرض تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق مركز أولاد صقر، ذلك في حملة مكبرة في إطار بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير للصوامع والمطاحن والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

قامت الرقابة التموينية بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التجارية للتأكد من المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير داخل مخزنه بقرية السعادات بنطاق مركز أولاد صقر حيث تم تشكيل حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه بالشرقية برفقة محمود جبر كبير مفتشي المديرية بالاشتراك مع حملة مباحث التموين بالشرقية برئاسة العميد محسن القلش والعقيد ضياء سعيد واسفرت الحملة عن ضبط كميه من الأرز الشعير قدرها 71 طن و720 كجم كانت مخبأه بأحد المخازن بناحية قرية السعادات بنطاق مركز أولاد صقر و تم نقل الكميات المضبوطه إلى أحد المضارب والتحفظ عليها بالمضرب بموجب إقرار إستلام مضبوطات على صاحب المضرب علي سبيل الأمانه علي ذمة المحضر رقم 13135جنح أولاد صقر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في سياق متصل ، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن الانتهاء من توريد 61831 طن و 294 كيلو أرز الي 58 موقعا تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة , مؤكدا علي ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 م مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

شدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الارز الشعير المقرر تسليمه الي الشون ومواقع التخزين طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجيه الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه من عائد اقتصادي فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده .