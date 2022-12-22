اليوم السابع
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سقوط خادمة من الطابق الثانى واتهام مخدومها وزوجته بإصابتها فى 6 أكتوبر

الخميس، 22 ديسمبر 2022 11:07 ص
سقوط خادمة من الطابق الثانى واتهام مخدومها وزوجته بإصابتها فى 6 أكتوبر حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات سقوط خادمة من الطابق الثانى بمدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابتها، ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث وجهت اتهاما لمالك الشقة وزوجته بالتسبب فى سقوطها بعد اعتداءهما عليها بالضرب، وسقوطها من الشقة بعد اختلال توازنها، خلال هروبها من اعتداء مالك الشقة وزوجته عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بسقوط فتاة من الطابق الثانى بمدينة 6 أكتوبر، ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة ثانى أكتوبر، لإجراء التحريات وكشف ملابسات الحادث

 

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن فتاة تعمل خادمة بشقة، تعرضت للضرب من جانب مالك الشقة وزوجته، بسبب خلافات متعلقة بعدم اهتمامها بعملها، وخلال الاعتداء عليها حاولت الفتاة الهرب، فاختل توازنها وسقطت من الشقة الكائنة بالطابق الثانى، مما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها

 

انتقل رجال المباحث إلى المستشفى التى تتلقى بها الفتاة العلاج، وبسؤالها اتهمت مالك الشقة وزوجته بالتسبب فى سقوطها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وبسؤالهما نفيا تسببهما فى سقوط الفتاة، فأخطر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبه اللواء علاء فتحى وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 


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