سقوط تاجر أقراص مخدرة ونهاية رحلته فى عالم الكيف بالجيزة

سقط تاجر مواد مخدرة فى قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة متعددة الأنواع، ومبلغ مالى وهاتف محمول، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، مستخدما دراجة بخارية فى توصيل المواد المخدرة لزبائنه، بعد التواصل معهم هاتفيا، لتحديد أماكن مقابلتهم.

أضاف المتهم أنه يخزن الأقراص المخدرة بشقته، تمهيدا لتصريفها وبيعها لعملائه، وأرشد عن هوية تاجر مواد مخدرة، تحصل منه على الأقراص، لترويجها بين عملائه، وذكر أنه تخصص فى الاتجار بالأقراص المخدرة، خاصة الترامادول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

انتهت رحلة المتهم فى تجارة المخدرات، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل، له معلومات مسجلة، مقيم بالجيزة، بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة لضبطه ورصد الأوكار التى يتردد عليها، تم القبض عليه وبحوزته عددا من شرائط الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار بالمخدرات، كما اعترف باستخدام دراجة بخارية فى ترويج المواد المخدرة، والتنقل بين زبائنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.