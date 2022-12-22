وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن السفير المصري هنأ الوزير الغيني على توليه الرئاسة الدورية للاجتماعات الوزارية لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF لعام 2023.

وناقش الجانبان الترتيبات الجارية لاستضافة مالابو الاجتماعات الوزارية لدول المنتدى المقرر عقدها خلال العام المقبل.

ورحب الوزير الغيني بالدعوة للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول EGYPS 2023، والمقرر عقده خلال الفترة من 13-15 فبراير 2023 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، مشيراً إلى حرصه الدائم على المشاركة في فعاليات كافة النسخ السابقة للمؤتمر.

ومن جانبه.. أطلع السفير الوزير الغيني على الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر، وإمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية لتطوير وتحديث شبكة الكهرباء العامة في غينيا الاستوائية، وتوفير الأجهزة والمعدات بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية.