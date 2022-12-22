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سرقة التيار الكهربائى تقودك خلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لهذه الجريمة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 11:55 م
سرقة التيار الكهربائى تقودك خلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لهذه الجريمة متهم - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين، عن العقوبة التى يواجهها من يقوم بسرقة التيار الكهربائى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
 
ويقول الخبير القانونى خالد محمد، إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.
 
ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
 
وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
 
 

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القانون المصرى

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