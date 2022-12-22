تعرف على نسبة إنجاز مشروعات حياة كريمة فى الإسكندرية

1- مركز شباب الغربانيات 100%.

2- حدة طب الأسرة الغربانيات 95%.

3- محطة رفع الصرف الصحي نجع الفلاحين بالغربانيات بنسبة 50%.

4- محطة رفع الصرف الصحي امتداد بهيج بنسبة 40%.

5- محطة رفع الصرف الصحي نجع طلب بالغربانيات بنسبة 50%.

6- محطة رفع الصرف الصحي الجويرة بالغربانيات بنسبة 50%.

وكانت قد أعلنت حياة كريمة المشروعات في قرية بهيج والغربانيات مثل محطة رفع الصرف الصحي بامتداد قرية بهيج، ومحطة رفع الصرف الصحي بالغربانيات، بالإضافة إلى الانتهاء الفعلي الانتهاء من مركز شباب الغربانيات ووحدة طب الأسرة، مؤكدين على الاستمرار في العمل وكمان في باقي القرى المجاورة.