اليوم السابع
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تعرف على نسبة إنجاز مشروعات حياة كريمة فى الإسكندرية

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:00 ص
تعرف على نسبة إنجاز مشروعات حياة كريمة فى الإسكندرية مشروعات حياة كريمة
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت مبادرة حياة كريمة الانتهاء من معظم المشروعات فى قريتى بهيج والغربانيات بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، وجاءت نسبة إنجاز أعمال حياة كريمة فى قريتى بهبج والغربانيات ..

1- مركز شباب الغربانيات 100%.
2- حدة طب الأسرة الغربانيات 95%.
3- محطة رفع الصرف الصحي نجع الفلاحين بالغربانيات بنسبة 50%.
4- محطة رفع الصرف الصحي امتداد بهيج بنسبة 40%.
5- محطة رفع الصرف الصحي نجع طلب بالغربانيات بنسبة 50%.
6- محطة رفع الصرف الصحي الجويرة بالغربانيات بنسبة 50%.
 
وكانت قد أعلنت حياة كريمة المشروعات في قرية بهيج والغربانيات مثل محطة رفع الصرف الصحي بامتداد قرية بهيج، ومحطة رفع الصرف الصحي بالغربانيات، بالإضافة إلى الانتهاء الفعلي الانتهاء من مركز شباب الغربانيات ووحدة طب الأسرة، مؤكدين على الاستمرار في العمل وكمان في باقي القرى المجاورة. 
 
ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموى تشهده المدينة منذ سنوات، ويبلغ إجمالى عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروعا، مقسمة على 17 قطاعا، أولا 44 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف، 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب، 5 مشروعات فى قطاع الصحة، 5 مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف، 22 مشروعا فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة، 5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد،8 مشروعات فى قطاع الكهرباء،9 مشروعات فى قطاع الإتصالات، 6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول، مشروع فى قطاع الرى، مشروع فى قطاع الزراعة، 3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعية، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية، 6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية، 4 مشروعات لإقامة المبانى المتنوعة، 8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.
 
 
 

 


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