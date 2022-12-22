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تجارة القاهرة تبدأ ماراثون امتحانات نهاية التيرم الأول.. اعرف التفاصيل

الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:00 ص
تجارة القاهرة تبدأ ماراثون امتحانات نهاية التيرم الأول.. اعرف التفاصيل امتحانات الجامعات- أرشيفية
محمد صبحى

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أكد الدكتورة جمال شحاتة، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الجامعى 2022/2023، حيث تم الانتهاء من جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب، بالإضافة إلى إعلان أرقام الجلوس ومواقع لجان وقاعات الامتحانات بالنسبة للطلاب عبر موقع الكلية للتعرف عليها.
 
وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الامتحانات تنطلق اليوم الخميس بالكلية وتبدأ بطلاب الفرقة الثانية بمادة ريادة الأعمال كمتطلب تخرج، على أن يتم استئناف تنظيم الامتحانات باختبارات المواد الدراسية المقررة على الطلاب وتستمر حتى نهاية شهر يناير المقبل.
 
وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أن الامتحانات تعقد على فترتين يوميا ومدة الامتحان ساعة ونصف، وذلك لتجنب الزحام والتكدس أثناء دخول وخروج الطلاب، موضحا أن الكلية تضم حوالى 55 ألف طالب على مستوى الفرق الدراسية والبرامج والشعب بالكلية، لافتا إلى أن أيام تنظيم الاختبارات لطلاب الفرقة الرابعة سيكون على 3 فترات وذلك لتزايد اعداد الطلاب بالفرقة الرابعة، ومنع الزحام.
 
وذكر الدكتور جمال شحاتة أن هناك مجموعة من الضوابط الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وفى مقدمتها الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وأن يكون الاختبار من المناهج والمقررات التي تمد تدريسها فعليا، موضحا أن تم إعلان الأجزاء المقررة من المنهج الدراسى على موقع الكلية.
 
وبحسب الجدول الزمنى للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023 بدأت الدراسة يوم  السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

التعليم العالى

امتحانات الفصل الدراسى الأول

تجارة القاهرة

جامعة القاهرة

اخبار مصرية



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