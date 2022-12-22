القومى للمرأة مهنأ السيدات المكرمات بعيد العلم: نماذج وقدوة لسيدات مصر

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى السيدات أساتذة الجامعة اللاتى تم تكريمهن فى عيد العلم السابع عشر لجامعة القاهرة، لحصولهن على جوائز الدولة التقديرية خلال العامين السابقين، وعددهن 52 أستاذه جامعية وباحثة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التكريم، مثمنة الإنجازات العلمية والبحثية التى حققتها اساتذة الجامعة من السيدات والعالمات والباحثات خلال السنوات الماضية وحتى الآن، مشيرة أنهن نموذج وقدوة لكل سيدات مصر، متمنية لهن مزيد من النجاح والتوفيق.

وتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهانى إلى كل من الدكتورة نادية زخارى عضوة المجلس، والدكتورة هبة نصار عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس واللاتى تم تكريمهن ضمن المكرمات من اساتذة الجامعة.

يذكر أن جامعة القاهرة، نظمت مؤخرا احتفالية عيد العلم ال 17 بجامعة القاهرة، بحضور عدد من الوزراء منهم الدكتور محمد معيط المستشار عمرو مروان وزير العدل والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبمشاركة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.

وخلال الاحتفالية تم تكريم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء صلاح نبيل الذى تسلم الجائزة نائبا عن اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الاحتفال بعيد العلم يوم من أجل ايام الجامعة مشيرا إلى أن جائحة كورونا حالت بيننا وبين هذا الاحتفال واليوم نعود لنصنع معا ذكريات سعيدة فى هذا التحرك العريق، متابعا أن جامعة القاهرة قد حققت مواصفات جامعات الجيل الثالث والرابع ويمكن الوقوف على مصداقية هذا الحكم من واقع المؤشرات الدولية والعالمية.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، خلال كلمه له باحتفالية عيد العلم الـ 17 المنعقدة الآن بمقر الجامعة بحضور عدد من الوزراء، لقد قمنا بدراسات موسعة حول مفهوم جامعات الجيل الرابع ووضعها فى استراتيجية القومية المصرية فى ضوء الخصوصية المصرية وبما لا يخرج هذا المفهوم من بعده العالمى ونحن لا نعمل بمعزل عن العالم ولكن نحن لا نتخلى عن خصوصيتها وغايتنا القومية الاسترات والمساهمة فى المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.