العثور على جثمان شخص داخل سيارة بالشرقية

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" يحيى ع م" 65 عاما مقيم المستقبل القاهرة، جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أنه تم العثور على الجثمان داخل سيارة ملاكى بالطريق الأوسطى بعد النفق اتجاه العبور، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة المختصة، لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وفى سياق متصل، لقى شاب مصرعه، مساء أمس، إثر تعرضه لحادث حيث صدمه القطار بالقرب من مزلقان بدوى فى نطاق ودائرة مركز شرطة كفر صقر في محافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام القطار بأحد الشخاص بالقرب من مزلقان بدوي في نطاق ودائرة مركز كفر صقر.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث اصطدام القطار بشاب يُدعى "محمد م م"، في العقد الثالث من العمر، مقيم في قرية أبو شرابية التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر صقر المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها،وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.