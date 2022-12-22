الصحة: توفير 272 ماكينة غسيل كلوى وتوزيعهم على مستشفيات الجمهورية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان إنشاء 17 وحدة للغسيل الكلوى بمختلف مستشفيات الجمهورية، وتركيب وتجديد 31 محطة معالجة مياه، بالإضافة إلى توفير 272 ماكينة غسيل كلوى و81 كرسى كلى وتوزيعهم على جميع المستشفيات خلال العام الجارى 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إنشاء وتشغيل 10وحدات للغسيل الكلوى بمستشفيات قرية تبلنت بمحافظة الغربية، ورأس سدر، وحميات الغردقة، وملوى التخصصى، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحلة مرحوم، وجراحات المرج، والعبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ، ومجمع طبى طنطا للتأمين الصحى بالغربية، والهلال بشبين الكوم للتأمين الصحى بالمنوفية، كما تم تجهيز عناية متوسطة مخصصه لمرضي الغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة المركزي.

وأضاف أنه تم إنشاء 7 وحدات للغسيل الكلوى للأطفال بمستشفيات البطحاء التابعه للفيوم العام،ودمياط العام، ومنية النصر بالدقهلية، وقنا العام، وقويسنا العام، وحميات الغردقة، والطلبة اسبورتنج بالاسكندرية.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم توريد 79 ماكينة غسيل كلوى ضمن افتتاحات أقسام للغسيل الكلوى بمستشفيات جراحات المرج، والهلال التخصصي، وحميات الغردقة، وجهينة المركزى، وبنى عبيد التخصصي، ومستشفى محلة محروم التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم تزويد 94 ماكينة غسيل كلوى ضمن خطة الاحلال والتجديد لأقسام الغسيل الكلوي بمستشفيات محافظة البحيرة، ومستشفى دكرنس بالدقهلية، وودراو المركزى بمحافظة أسوان، كما تم تزويد مستشفيات معهد ناصر، وسلامون القماش وملوى التخصصي، والهرم التخصصي بـ 33 ماكينة غسيل كلوى لزيادة القدرة الاستيعابية من المرضى.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم توريد 50 ماكينة غسيل كلوى لاحلال وتجديد مستشفيات التأمين الصحي، كما تم إدخال خدمة الغسيل الكلوى للعناية المركزة بمستشفى شرق المدينة.

وقال "عبدالغفار" إنه تم توريد وتركيب 81 كرسي كلى لمستشفيات السلام التخصصي، وروض الفرج أطفال، ورأس سدر المركزي، وشرم الشيخ الدولي، وبني عبيد التخصصي، والمجمع الطبي بالإسماعيلية، وشبرامنت المركزي، موضحًا أنه يجري توفير ألفي كرسي كلى ضمن خطة الوزارة للإحلال والتجديد لأسرة الكلى واستبدالها ضمن خطة 2023 /2024.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للقطاع العلاجي إلى تركيب 13 محطة معالجة مياة جديدة بمستشفيات ميت سلسيل ومركز الكلى بالشوامى والعزيزية وبنى عبيد التخصصى بمحافظة الدقهلية وناصر العام ببنى سويف وشبين القناطر بمحافظة القليوبية وحميات الغردقة ومجمع طبى السويس وحميات السويس وإدفو العام وحميات منوف والقنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية.

وأضاف انه تم إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات معالجة المياة بـ 18 مستشفى ، حيث تم الإنتهاء من تركيب وتشغيل 12 محطة، كما يجري الإنتهاء من تركيب 6 محطات اخرى خلال شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023.

ولفت "حسنين" إلى إستحداث وتفعيل جلسات الغسيل البريتونى كمرحلة أولى بــ4 مستشفيات بمحافظتي الدقهلية والشرقية، وذلك بعد توفير جميع المستلزمات الخاصة بها، لافتاً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي لمرضى الغسيل الكلوى بمعظم المستشفيات التابعه لوزارة الصحية تمهيدا لتعميمها على مستوى الجمهورية .

وقال إنه تم تفعيل عمل جلسات البريزما فليكس وفصل البلازما للمرضى بمحافظات الفيوم والأقصر وأسيوط والدقهلية والقاهرة والمنوفية والبحر الاحمر والاسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ومطروح.

وذكر "حسنين" أنه تم عقد 50 دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمراكز الغسيل الكلوى من أطباء وفنيين وتمريض للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتدريب 944 طبيب وممرضة وفنى صيانة وعاملين بوحدات ومراكز الغسيل الكلوى بمحافظات الجيزة والشرقية والاسكندرية والبحيرة والدقهلية وسوهاج، مشيراً إلى تنفيذ عدة ورش عمل للأطباء بالمستشفيات على تركيب القساطر، والغسيل البريتونى.