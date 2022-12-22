الساعة الأولى بـ 10 جنيه.. حى الدقى يفعِّل منظومة انتظار السيارات والدفع بالفيزا

كتبت - مرام محمد

بدأ حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحي، تفعيل لائحة انتظار السيارات بالشوارع ، والتى تأتى تنفيذا لقانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، والذى يهدف إلى القضاء على الانتظار العشوائى بالشوارع، وذلك من خلال تخصيص مساحات من شوارع الحي "الشوارع موازية للرصيف" كساحات انتظار وتحصيل مقابل الانتظار المؤقت بالشارع بإيصالات رسمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح الحي، أنه تم طرح أماكن الانتظار المؤقت في بعض الشوارع مع تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق "أبلكيشن" على الهواتف المحمول، يتم حجز مكان الانتظار ودفع رسوم الانتظار من خلاله عن طريق المحفظة الإلكترونية أو الفيزا، فضلا عن وجود كاميرات مراقبة ترصد نوع السيارة وبياناتها من لوحة الأرقام، مشير إلى أن عملية احتساب زمن انتظار قائدي السيارات تتم بدون تدخل بشري بهدف القضاء على كافة صور الفوضى والعشوائية والسيطرة على ظاهرة السايس.

وأشار إلى أن المشرفين على أماكن الانتظار يرتدون زيا موحدا، حاملين بطاقات ببياناتهم الشخصية، فضلا عن وجود الإعلان الرسمي عن الرسوم المقررة من خلال لوحات ضوئية ظاهرة؛ بما يحقق خدمة حضارية مميزة لحي الدقي، حيث جاءت تعريفة الانتظار فى اليوم الواحد، طبقا للقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021، 10 جنيهات للساعة الأولى، و5 جنيهات لكل ساعة إضافية، ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء والمراكز طبقا لرؤية الحى أو المركز على ألا يكون ذلك إلا بعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ.

ونص القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، على أنه لا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط.

ووفقا للقانون، تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، تتولى تحديد الأماكن والأوقات التى يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى.