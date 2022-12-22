الداخلية تعلن أحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة وعملات بمطار القاهرة الدولى

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء وصوله للبلاد على متن إحدى الرحلات، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – عدد 4 سلاح أبيض "مطواة" - 4 زجاجات بداخلها سائل يشتبه فى كونه مادة مخدرة – عدد من الأقراص المخدرة) مخبأة بداخل الحقائب الخاصة به بالمخالفة للقانون بمواجهته أقر بحيازته للأسلحة البيضاء والمبلغ المالى، والمواد المخدرة بقصد التعاطى.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.