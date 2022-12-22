الأمم المتحدة تنفي لقاء موظفيها زيلينسكي خلال زيارته لواشنطن

وكالات

نفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى مقر المنظمة الدولية بنيويورك خلال الزيارة التي يجريها إلى الولايات المتحدة.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي: "يمكنني القول بالنيابة عن الأشخاص الذين تحدثت إليهم أن زيلينسكي لن يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة. لقد تحدثت مع مسؤول حفظ الأمن في المنظمة حول ما إذا كان من المتوقع زيارة الرئيس زيلينسكي لمقر الأمم المتحدة وقال لا، هذا غير مخطط له".

ووصل زيلينسكي الأربعاء إلى واشنطن واستقبله الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث سيلقي كلمة في اجتماع مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قد صرّح في وقت سابق بأن زيلينسكي سيبقى في واشنطن لعدة ساعات وسيغادر عائدا إلى أوكرانيا.