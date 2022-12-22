الأقصر تستضيف فعاليات المؤتمر الخامس لأمراض الصدر والحساسية بمشاركة 15 جامعة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لأمراض الصدر والحساسية، بمشاركة 15 جامعة مصرية، والذى ينعقد على مدار يومين بحضور كوكبة من أساتذة أمراض الصدر والحساسية، لمناقشة كل ما هو جديد حول هذا المجال الهام.

وقال الدكتور محمد شحات رئيس المؤتمر العلمى لأمراض الصدر والحساسية، ووكيل كلية الطب بجامعة الأقصر، إن هذا المؤتمر يمثل واحدا من أهم مؤتمرات أمراض الصدر والحساسية في مصر، لأنه يهدف المؤتمر إلى تحقيق التعاون والتواصل المثمر بين رواد أساتذة أمراض الصدر والحساسية وشباب أطباء التخصص، لتحقيق الاستفادة القصوى التي ستنعكس على الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الصدر والحساسية بمختلف المحافظات المصرية.

وأشاد الدكتور محمد شحات، بدور جمعية جنوب الوادي لأمراض الصدر والحساسية بدعم قطاع أطباء هذا المجال بمنطقة صعيد مصر بكل ما هو جديد عبر المؤتمرات العلمية وورش العمل المكثفة، فيما أوضح الدكتور محمد مصطفى عبد الهادي رئيس جمعية جنوب الوادي لأمراض الصدر والحساسية، إلى أن المؤتمر سيناقش موضوعات علمية هامة، منها السبل الحديثة للإقلاع عن التدخين، توطين زراعة الرئة داخل مصر، أمراض الشتاء وسبل الوقاية والعلاج، تطهير الأجهزة التنفسية، دعم الحالات الحرجة لمرضى الصدر.

وأشار الدكتور محمد مصطفى عبدالهادي، إلى أن المؤتمر يستهدف إتاحة الفرصة لكافة الباحثين والمتخصصين في الأمراض الصدرية في الاستفادة من الجلسات العلمية التي يناقشها المؤتمر بهدف رفع كفاءة جميع المشاركين لتقديم أفضل خدمة للمرضى، مشيدا بالدور الذي لعبه أطباء أمراض الصدر والحساسية خلال جائحة كورونا في مصر، في تقديم كافة سبل الدعم لمصابي الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي وخارجها.