إيطاليا: اعتقال مهاجرين تونسيين وصلا إلى صقلية صادر لهما أمر بالسجن

وكالات

ألقت السلطات الإيطالية القبض على مهاجرين تونسيين وصلا يوم أمس إلى سواحل جزيرة بانتيليريا، الواقعة في الممر البحري بين صقلية وتونس، حسب مصادر أمنية إيطالية.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن تلك المصادر أن الرجلين (43 و29 عاما)، اعتقلهما رجال الدرك التابعين لقيادة تراباني أثناء إجراء عمليات تحديد الهوية في مركز الإعادة ببلدة كونترادا ميلو، وأن أمرين بالسجن صدرا بحقهما.

وأوضحت المصادر، أن "على الأول أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين و8 أشهر بتهمة السرقة المشددة وتقديم شهادة زائفة بشأن هويته الشخصية، وأشارت إلى أن "الجرائم ارتكبت في مدينة بادوفا (شمال) عام 2017".

وحسب تلك المصادر فإنه "ينبغي أن يقضي الشاب البالغ من العمر 29 عاما حكما بالسجن لمدة عام، لمقاومته موظفا عموميا وإلحاق أذى جسديا به في مدينة بيروجا (شمال) عام 2012". وختمت المصادر الأمنية بالقول، إنه "تم نقل المهاجرَين إلى سجن بيترو تشيرولّي في تراباني".