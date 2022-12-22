اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:59 م
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إصابة 3 طالبات فى حادث سير ببنى سويف

الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:47 م
إصابة 3 طالبات فى حادث سير ببنى سويف إسعاف -أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيبت 3 طالبات اليوم الخميس، فى حادث انقلاب توك توك أمام مدخل قرية بلفيا بجانب مدرسة الإعدادية بنين، دائرة مركز بني سويف، وتم نقلهن بسيارات الإسعاف إلي المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهن.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا، يفيد بانقلاب مركبة توك توك أمام مدخل قرية بلفيا بالقرب من مدرسة الإعدادية بنين دائرة مركز بني سويف، نتج عنه إصابة 3 طالبات، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى: شهد.خ.س 15 عاما، مصابه بكدمة شديد في الذراع الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، نعمة.ع.م 15 عاما، مصابه بنزيف من الأنف، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، أسماء.ع.ط 15 عاما، مصابه بكدمة بالذراع الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

 


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