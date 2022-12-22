أمريكا على موعد مع كريسماس قاس.. و"PBS": درجات الحرارة ستصل لـ56 تحت الصفر

كتبت : نهال أبو السعود

تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع "أبرد" عاصفة شتوية منذ ما يقرب من أربعة عقود، ويواجه أكثر من 90 مليون شخص هذا الطقس الشتوي السيئ عبر 37 ولاية وسوف يتعرض نحو 80 فى المئة من البلاد لدرجات حرارة دون الصفر، بما فى ذلك أماكن فى أقصى الجنوب مثل تكساس.

ووفقا لشبكة PBS ستؤدى عاصفة الشتاء "إليوت"، إلى حدوث أبرد أعياد ميلاد فى الغرب الأوسط منذ أواخر الثمانينيات، بحسب توقعات الأرصاد الأمريكية، ومن المتوقع أن تشهد فلوريدا، الولاية المعروفة بأنها مشمسة، أبرد أعياد ميلاد منذ 30 عاما.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الامريكية إن درجات الحرارة سوف تصل إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر، وقى بعض الأحيان إلى أكثر من 56 درجة تحت الصفر بحلول نهاية هذا الأسبوع فى بعض أجزاء البلاد.

ووصفته قنوات الأرصاد الجوية بأنه حدث شتوى يقع مرة واحدة في الجيل، خاصة وأن العاصفة تصل إلى منطقة البحيرات العظمى، حيث من المتوقع أن يصل ضغطها إلى ما يعادل إعصارا من الفئة 3.

وأعلن حكام ولاية كنتاكي ونورث كارولينا حالة الطوارئ، ومن المتوقع أن تؤدى الظروف الثلجية والطرق المتجمدة إلى فوضى فى السفر فى نهاية هذا الأسبوع.

واليوم تم إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية في الولايات المتحدة اليوم الخميس، حيث اجتاحت عاصفة في القطب الشمالي بثلوج باردة وغزيرة ورياح باتجاه الغرب الأوسط ، وفقًا لموقع FlightAware.

وأعلنت معظم شركات الطيران الكبرى عن إعفاءات للسماح للركاب الذين يسافرون عبر المدن المتضررة بإعادة حجز رحلاتهم في موعد قادم بمجرد مرور العاصفة.

وقال وزير النقل بيت بوتيجيج يوم الأربعاء: "لقد قضينا أسبوعًا رائعًا بعيد الشكر مع الحد الأدنى من الاضطرابات"، وتابع: "لسوء الحظ ، لن يكون الأمر كذلك مع اقتراب عيد الميلاد .. لم يتأثر جزء كبير من البلاد بهذه العواصف الشتوية فحسب ، بل يشمل ذلك بعض المحاور الرئيسية للعديد من شركات الطيران لدينا".