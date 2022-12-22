اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 03:56 م
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أسعار الذهب تنخفض 40 جنيها وعيار 21 يسجل 1710 جنيها للجرام

الخميس، 22 ديسمبر 2022 03:32 م
أسعار الذهب تنخفض 40 جنيها وعيار 21 يسجل 1710 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب اليوم فى مصر تراجع بقيمة 20 جنيه اليوم  للمرة الثانية ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1710 جنيها للجرام، ويبلغ إجمالى هبوط الذهب 40 جنيها للجرام ،ونستعرض أسعار الذهب وفق اخر تحديث للأسعار، وقد تشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة ، وسط تغيرات مستمرة فى سعر الأعيرة المتداولة في السوق.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1466 جنيه.
 
عيار 21 سجل 1710 جنيها.
 
وعيار 24 سجل 1954 جنيه.
 
الجنيه الذهب 13680 جنيه.
 
 
ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة بنسبة 47% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتصل إلى 1,326 مليار دولار فى مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء.
 
صدرت مصر ذهب وحلي وأحجار كريمة إلى 37 دولة خلال أول 10 أشهر من العام الجارى، وسيطرت كندا على 50,2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار فى مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 49,5% من صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة، بقيمة 656 مليون دولار فى مقابل 291 مليون دولار بنمو 125%.
 
وارتفعت صادرات الذهب والأحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2022" فى مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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