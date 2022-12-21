يتوقع الاقتصاديون ارتفاع فرصة دخول الولايات المتحدة في حالة ركود 2023 بنسبة 70%

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يتوقع الاقتصاديون أن هناك فرصة بنسبة 70 في المائة لدخول الولايات المتحدة في حالة ركود العام المقبل.

ووفقًا لأحدث استطلاع الذي أجرته وكالة "بلومبرج"، فإن تلك النسبة أعلى من توقعات الركود بنسبة 65 في المائة في نوفمبر الماضي و30 في المائة في يونيو 2022 من استطلاعات بلومبيرج السابقة.

واستطلعت بلومبرج آراء 38 اقتصاديًا في الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر.

وأدى التضخم المرتفع والارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الفيدرالي إلى مخاوف واسعة النطاق من حدوث ركود في العام المقبل.

ويقول ما يقرب من 9 من كل 10 أمريكيين إنهم قلقون بشأن الركود بينما قال ثلثا الناخبين الأمريكيين الشهر الماضي إن البلاد بالفعل في حالة ركود.

وانخفض معدل التضخم السنوي من 7.7 في المائة في أكتوبر إلى 7.1 في المائة في نوفمبر في إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو أنه يعمل.

ويخشى البعض أن تؤدي الزيادات في أسعار الفائدة إلى فقدان الوظائف وتقليص الإنفاق الاستهلاكي الصحي. وتشير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المستويات الحالية للبطالة المنخفضة والإنفاق الاستهلاكي القوي كعلامة على أن الولايات المتحدة لن تدخل في حالة ركود.