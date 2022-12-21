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وزير التموين: مخزون الدولة من السلع الاستراتيجية والأساسية آمن تماما

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 05:58 م
وزير التموين: مخزون الدولة من السلع الاستراتيجية والأساسية آمن تماما الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مُخفضة بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
 
و أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفر مخزون آمن من كافة السلع الأساسية، مُضيفا أنه سيجري العمل على زيادة المخزون خلال الفترة القادمة، من خلال تسريع الإفراج عن السلع الأساسية والاستراتيجية الموجودة بالموانئ.
 
وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن بعض المحافظات بدأت بالفعل في إقامة الشوادر والبيع للمواطنين، وجار التوسع في باقي المحافظات، حتى تكون جميع المنافذ جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

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