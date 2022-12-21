مياه القاهرة تنظم أنشطة التوعية واستطلاع الرأى للتوعية بأهمية الترشيد

كتب أحمد حسن

أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى انه فى إطار حرص الشركة القابضة على توعية المواطنين وطلاب المدارس بأهمية ترشيد المياه والمحافظة عليها، وسعيها الدائم على التواصل مع الجمهور لقياس مدي رضائهم عن خدمات الشركة، وايمانا بدورها تجاه المجتمع وتنفيذ برامج المسئولية المجتمعية قامت الشركة بالعديد من الانشطة والبرامج بهدف زيادة الوعى باهمية ترشيد استهلاك المياه الحفاظ عليها.

وقال أنه من منطلق حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على تعظيم الدور التوعوى ونشر الوعى المائى قامت ادارة التوعية بالتعاون مع الإدارات التعليمية بتنفيذ ندوات توعوية بعدد 7 مدارس على مستوى محافظة القاهرة وبلغ عدد المستفدين منها 4156 طالب وطالبة، للحفاظ على ترشيد المياه وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب.

أوضح أن إدارة التوعية قامت بعمل استطلاع الراي لقياس اتجاهات الرأي العام لمساعده صانع القرار في اتخاذ القرار السليمة لتحسن وتطوير أداء الخدمة بما يخدم الصالح العام للجمهور، وقامت إدارة الاستطلاع بعمل استطلاع ميداني بمنطقه حلوان بشوارع المحطة وشارع منصور وشارع محمد سيد احمد وشارع المراغي لمعرفه راي المواطنين في خدمه المياه المقدمه إليهم والعمل علي تحسينها ونشر الوعي والرد علي الأسئلة لمعرفه مدي انتظام المياه بمنطقة شبرا الخيمة ضمن الخطة الشهرية للإدارة، وفي مجال مشاركة المجتمع المدنى.

قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالتواصل مع عدد من الجمعيات الأهلية وملء بطاقات التعارف معها شمبدلت جمعيات أهالي الحافظية والسلام القبطية للسيدات وأصدقاء الطالب للمساعدات الاجتماعية وعباد الله الأبرار والخدمة والثقافة القبطية الأرثوذكسية والتربية الإسلامية لتنمية المجتمع.

وأكد الشيمي ضرورة استمرار تكثيف كافة الأنشطة التي من شأنها ترسيخ مفهوم الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك مع كافة فئات المجتمع؛ لتعزيز الممارسات الإيجابية في الاستخدام اليومي للمياه واستكمال أنشطة التوعية والحملات التي تستهدف جميع مناطق محافظة القاهرة.