مصرع سيدة مسنه سقط عليها جسم صلب وطالبة تناولت مادة سامه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 68 سنة مصرعها، بدائرة مركز سوهاج، عقب سقوط جسم صلب عليها بالمنزل، بينما لقيت طالبة، بالصف الثالث الثانوى الازهرى، تبلغ من العمر 18 سنة مصرعها عقب إصابتها بحالة إعياء شديد والم بالبطن، على إثر تناولها مادة سامة بطريق الخطأ.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغين منفصلين الأول من مركز شرطة سوهاج، يفيد بوفاة سيدة سقط عليها جسم صلب، والبلاغ الثانى من مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، بوفاة طالبة عقب تناولها مادة سامة، وتوفيت أثناء محاولة إسعافها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، ففي الواقعة الأولى والتي تبين من خلال التحريات التي قام بها العقيد طارق أبوسديره، مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول المدعوة ب. ا . ع . م 68 سنة ربة منزل، تقيم بدائرة مركز سوهاج، إلى مستشفي سوهاج الجامعي " جثة هامدة " بها بعض الإصابات حدثت نتيجة سقوط جسم صلب عليها.

وبسؤال أهليتها عللوا سبب الوفاة لذات السبب تم توقيع الكشف الطبي على الجثة وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وجاء البلاغ الثانى من اللواء احمد فجر، نائب المدير لقطاع الجنوب، حيث تبين من خلال التحريات التي قادها العميد نور عمر، رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، بوصول المدعوة ن .ع. ا . م 18 سن طالبه بالصف الثالث الثانوي الأزهري وتقيم دائرة مركز البلينا إلى مستشفى برديس مصابه " بحالة إعياء " إدعاء تناول مادة سامة "وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.