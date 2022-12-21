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مجلس الدولة يعلن موعد تقديم ملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد لدفعات 2022

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:00 ص
مجلس الدولة يعلن موعد تقديم ملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد لدفعات 2022 دفعة مندوبين جدد - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أعلن مجلس الدولة عن موعد تقديم الملفات الخاصة بالمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة خلال الفترة من الاثنين الموافق 9 يناير 2023 حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 25 يناير 2023، وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
 
وكان مجلس الدولة أعلن عن فتح باب سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة، ويليها بقية الجامعات وفقًا للنظام الذي أعلنه مجلس الدولة لطلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث.
 
وبدأ سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، فى 3 ديسمبر وحتى أول أمس 19 ديسمبر، لخريجي كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وسيتم تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاصة، وبعد انتهاء فترة سحب الملفات سيحدد اليوم الذي يليه لتلقى التظلمات وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.
 
وحدد المجلس شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد كالتالى:
 
* التقدم للذكور والإناث.
* ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
* ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
* توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
* اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
* تسحب الملفات للتقديم في تعيينات مجلس الدولة من مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
* كذلك يشترط تقديم ما يفيد سداد مبلغ 1000 جنيه على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

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