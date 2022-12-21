صوتت لجنة فى مجلس النواب الأمريكى، لمصلحة نشر التصاريح الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب وبأغلبية 24 صوتا مقابل 16 .
وقررت اللجنة- المسؤولة خصوصاً عن الشؤون الضريبية والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، نشر الإقرارات الضريبية السنوية الست التي قدمها ترامب خلال الفترة الممتدة بين (2015 و2020) .
وقبيل التصويت لم يستبعد أعضاء ديمقراطيون في اللجنة أن تنشر هذه البيانات الضريبية فور التصويت لمصلحة ذلك، لكن بعد التصويت لم يتضح في الحال متى ستنشر هذه الإقرارات .
وكان ترامب الذى أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفاً بذلك تقليداً اتّبعه كل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي ، وأثار حرص ترامب على إبقاء هذه البيانات سرية العديد من الأسئلة حول مضمونها.
وتطالب هذه اللجنة -منذ ثلاث سنوات- بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة لترامب، لكنه رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.
يذكر أن بعد 10 جلسات من التداول وإجراء عشرات المقابلات وفحص ملايين الوثائق على مدار 18 شهرا، أحالت لجنة 6 يناير بمجلس النواب الأمريكي، الرئيس السابق، دونالد ترامب إلى وزارة العدل لمواجهة تهم جنائية ، متهمة الرئيس السابق بإثارة تمرد والتآمر على الدولة بسبب محاولته تخريب نتائج انتخابات 2020 ، والهجوم الدموي على مبنى الكابيتول الأمريكي.
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إحالات اللجنة التي وافق عليها أعضاؤها هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يوصي فيها الكونجرس بتوجيه اتهامات لرئيس سابق. يأتي ذلك بعد 18 شهرًا من التحقيق الذي أجرته لجنة مجلس النواب المكونة من الحزبين والمكلفة بفهم مؤامرة ترامب لمنع جو بايدن من تولي منصبه.
وقال عضو الكونجرس جيمي راسكين بعد انتهاء آخر اجتماع للجنة: "تعتقد اللجنة أن هناك أكثر من دليل كافٍ لإحالة جنائية للرئيس السابق ترامب لمساعدة أولئك الذين شاركوا في هجوم عنيف على الولايات المتحدة في مبنى الكابيتول".
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