لجنة مسابقة التميز البيئى بجامعة مدينة السادات تتفقد عدد من الكليات لتقييمها

تفقدت اليوم الأربعاء، لجنة مسابقة التميز البيئى بجامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية كليات ومعاهد الجامعة، لتفقد معايير التقييم التي يتم وفقا لها اختيار الكليات الفائزة، والتى شملت معايير المظهر العام، حديقة الكلية والمسطحات الخضراء، القوافل والندوات وورش العمل والمؤتمرات، المدرجات والقاعات التدريسية ومدى تأهيلها لاستيعاب الطلاب، حالة الصيانة للكهرباء والمياه والصرف الصحى، حالة طفايات الحريق، مدى توافر استراحات للطالبات والطلبة بالكلية، مدى توفير وسائل النظافة بالحمامات ودورات المياه، ونشاط الوحدات ذات الطابع الخاص، ونظافة المبانى، والإجراءات المحيطة بها، ونباتات الزينة داخل المبنى، واستخدام الإضاءه الموفرة للطاقة والاستفادة من الإضاءة الطبيعية للأماكن، ترتيب المكاتب وطريقة حفظ المستندات، الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد، اللوحات الإرشادية وسلم الهروب، صناديق الإسعافات الأولية، كيفية التخلص من المخلفات البيئية، مدى المساهمة في تحقيق أهداف التنميه المستدامة، كفاءة استخدام المياه وترشيدها، عدد الخدمات المقدمة وفقا لعدد الطلاب والطالبات فى الكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد محمود جعفر رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد الحويطي وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف المهندس حمدى الشامى مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كلا من الدكتورة نشوى مختار وكيل معهد الهندسة الوراثية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منير مدير عام إدارة المشروعات البيئية، والأستاذ ثروت زكريا مدير إدارة المشروعات الجامعية لغير الطلاب.

بدأت فاعليات الزيارة على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكلية التربية للطفولة المبكرة، ومعهد الهندسة الوراثية ، وكان فى استقبال لجنة التميز البيئي الدكتور أحمد نوير عميد معهد الهندسه الوراثيه ، والدكتور سعيد فاروق عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

جدير بالذكر أن جائزة التميز البيئي التي تمنحها الجامعه للكليات أو المعاهد هى :-

الجائزة الأولى( أربعة آلاف جنيه) للمركز الأول

الجائزة الثانية (ثلاثة آلاف جنيه) للمركز الثانى

الجائزة الثالثة (الفان جنيه) للمركز الثالث.

وأشار جعفر إلى أن الهدف من جائزة التميز البيئي دعم وتشجيع الأعمال البيئية، والمبادرات الفردية والجماعية المتميزة التى من شأنها المساهمة فى تحقيق إستدامة الموارد الطبيعية والطاقة، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على التميز فى البحث والإبتكار الذى يوفر حلولا ،والمساهمة في نشر الثقافة والوعى البيئي بين أفراد المجتمع لتحقيق المظهر الحضارى للجامعة.