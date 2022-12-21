فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ حياة طفل ابتلع جزءا من سلسلة معدنية

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية ، بقيادة الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بالمستشفى، في إجراء جراحتين منظار لطفلين الأول عمر 5 سنوات، وتعرض لحالة شرقة بسبب ابتلاعه قطعتين من سلسلة، حيث استقر الجزء الأول ببطنه والجزء الثاني استقر في القصيبة الهوائية اليمني، أما الحالة الثانية فكانت لطفل يبلغ من العمر حوالي سنة ونصف ويعاني من كحة مستمرة، وتبين أن الطفل "شرقان" في حبة "لب خشبي" كاملة مستقرة بالقصيبة الهوائية اليمني.

وكشف الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه في إطار النجاحات المستمرة التي تسجلها الفرق الطبية والجراحية بالمستشفى، نجح الفريق الجراحي اليوم في إجراء جراحتين لطفلين، حيث تبين ابتلاع الأول قطعتين من سلسلة، والثاني تبين ابتلاعه حبة "لب خشبي" كاملة، وتم تجهيز الطفلين للجراحة.

ومن ناحيته أوضح الدكتور محمد الجزار، أن الحالة الأولى كانت لطفل يبلغ من العمر حوالي 5 سنوات، وشرق في قطعتين من سلسلة ابتلع الأول في بطنه، والثانية استقرت في القصيبة الهوائية اليمني، ولم يكتشفها الأهل ولكنه كان يكح باستمرار فتوجهوا للكشف عند أحد الأطباء، والذي شك في أن الطفل يتعرض لشرقة بسبب ما، وطلب أشعة التي أوضحت السلسلة، وحينها تذكرت الأم اختفاء السلسلة ولم تتوقع أنه ابتلعها، وتم تحويله إلى المستشفى الجامعي ببنها، لعمل المنظار حيث تم استخراجها بعمليات قسم جراحة القلب والصدر.

وتابع "الجزار"، أن الحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر حوالي عام ونصف، ويعاني من كحة مستمرة، وتم حجزه في مستشفى التأمين الصحي ببنها، يعاني من إلتهاب رئوي مزمن وحالته لا تتحسن منذ فترة على العلاج التقليدي، ولا يظهر في الأشعة سوى آثار الالتهاب الرئوي الذي لا يتحسن، وبعد العرض على أخصائي الأطفال، اقترحوا عمل منظار تشخيصي لبيان سبب استمرار الإلتهاب، رغم العلاج وتم تحويله للمستشفى الجامعي، ودخل اليوم لعمل منظار تشخيصي ليتفاجأ الأطباء جميعا بأن الطفل شرقان في "حبة لب خشبي"، كاملة مستقرة بالقصيبة الهوائية اليمنى حيث تم انتشالها بنجاح .

وأوضحت إدارة المستشفى، أن الطفلين خرجوا بالسلامة، ويخضعون لاستمرار العلاج والمتابعة بالأقسام الداخلية لحين تماثلهم للشفاء التام وخروجهم بالسلامة، وشارك في إجراء العمليات الدكتورة خديجة فتحي، والأطباء المقيمين محمد الخواجة وسارة نبيل، وتابع الإشراف على الحالة الطبية للصغيرين من قسم الأطفال الطبيب المقيم أسامة عمر، وطاقم التخدير الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتورة هبة حمدي، والدكتورة أسماء فتح الباب، وطاقم التمريض بالمستشفى.