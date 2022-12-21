ضبط المتهمين بالتشاجر بسلاح أبيض فى المنصورة

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخصان يقومان بالتشاجر مستخدمين سلاحين أبيض بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.
بالفحص تبين أن طرفى المشاجرة كلٍ من ( طرف أول "صاحب كشك مشروبات ساخنة" ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة – طرف ثانى "عاطل له معلومات جنائية" ، مقيم بذات الناحية ) وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهام فيما بينهما بالتشاجر والضرب بسلاح أبيض "سكين" بحوزة كلٍ منهما دون حدوث إصابات وذلك لوجود خلافات بينهما لطلب الطرف الثانى مبلغ مالى من الطرف الأول ورفضه ذلك.. وبإرشادهما تم ضبط الأداتين المستخدمين فى الواقعة ( عدد 2 سلاح أبيض "سكين").
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