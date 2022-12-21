شركة الصرف الصحي في الإسكندرية تعلن التمركز بالمناطق الساخة استعدادا للأمطار

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي رفع حالة الطوارئ واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبئ عن الشبكات، وعلي خفض مناسيب البيارات، واستمرار الاستعداد الكامل لسيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة، استعدادا لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الامطار.

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رفع حالة الطوارئ استعدادًا للأمطار بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار غدا الخميس، بتمركز سيارات ومعدات وبدالات الشركة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي ، الي أنه طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية انه من المتوقع ان تشهد محافظة الاسكندرية غدا الخميس 22 ديسمبر 2022 امطار متوسطة الشدة قد تغزر احيانا مع فترات المساء.

وواضح رئيس شركة الصرف الصحي أنه تم وقف الإجازات وبدل الراحات، وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير الشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول ، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وتناشد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية السادة المواطنين بالآتي:

- تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الامطار .

- ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

- في حالة وجود أي تجمعات أو شكاوي الاتصال علي رقم الهط الساخن 175 أو علي رقم 01201175175 محمول - واتس اب

او علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.



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