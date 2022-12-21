وقال الحكيم- حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية- "إننا نشد على يد الحكومة العراقية ونثمن جهودها في إدامة زخم علاقات التعاون والشراكة الإقليمية والدولية على أساس المصالح المشتركة بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة"، مضيفا أن "انعقاد مؤتمر قمة بغداد الثانية للتعاون والشراكة في المملكة الأردنية الهاشمية خطوة مهمة في إطار التعاون والشراكة الإقليمية والدولية".

وتابع رئيس تيار الحكمة، "إننا إذ نحث القوى السياسية ووسائل الإعلام والفعاليات الاجتماعية والشعبية على دعم الحكومة في هذا المجال"، داعيا إلى متابعة تنفيذ مقررات قمة بغداد الثانية بما يعزز دعم العراق في مساره السياسي والأمني والتنموي والتجاري، ويعود بالمنفعة على العراق وشعبه وعلى جميع شعوب المنطقة والعالم.

