ختام فاعليات الحوار الوطني لحزب حماة الوطن بدمياط وتوصيات بشأن تطوير الصناعة المصرية

دمياط - هيثم مراد

اختتم حزب حماة الوطن بدمياط جلسات الحوار الوطني تحت عنوان " توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" والذي تم بحضور عددا من قيادات الحزب وأعضاء المجتمع المدني والقيادات التنفيذية ورجال الدين ونواب مجلسي الشيوخ والنواب.

وتناول الحوار الوطني عظة ملفات لتنمية الصناعة المصرية وتشجيع المنتج المحلي، وجاء أبرز تلك الملفات، مناقشة حلول التسويق وكذلك إنشاء كيانات تابعة للدولة لتوفير خامات التصنيع، فضلا عن الحديث حول مشروعات الدولة العملاقة التي تمت من أجل تطوير صناعات الغزل والنسيج وكذلك صناعة الألبان.

وأكد النائب محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة الوطن بالبحيرة وأحد أعضاء منصة الحوار الوطني بدمياط، أن الدولة بصدد إنشاء صندوق مصر الرقمي، والذي يهدف إلي توفير خطوات عديدة لدي المستثمرين من أجل إنهاء خدماتهم، مشيرا إلي أن هذه تعد خطوة جيدة محو تنمية الصناعة من خلال تفعيل دور الشباك الواحد.

واضافت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة المصرية تحتاج إلي حلول تسويقية جديدة، مشيرة إلي أنه لابد من استغلال السوشيال ميديا وتكنولوجيا المعلومات من أجل نشر الصناعة المصرية وكذلك الاطلاع على الذوق العام لتوفير احتياجات السوق.

انتهت جلسات الحوار الوطني لحزب حماة الوطن بمحافظة دمياط بعدة توصيات جاء أبرزها مناقشة حلول توفير خامات التصنيع، وكذلك خلق قنوات للتواصل مع المواطنين من أجل توصيل تلك الخدمات لمن يريد الاستفادة منها.