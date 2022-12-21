حصاد 2022.. رئيس مدينة أبو كبير رصف شوارع الرئيسية ومد خطوط الغاز الطبيعى

استعرض عبادة محمد عباده رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالشرقية، نسب تنفيذ أعمال المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمنى المحدد مع مراعاة معاييرالجوده والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة أبو كبير أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير شوارع الحرية وعبد العزيز على والتحرير بنسبه تنفيذ 100% بتكلفة 8 ملايين جنيه بالإضافة إلى رصف وتطوير الطريق الدائرى وطريق أبو كبير / كفر صقر.

ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين لسد احتياجاتهم من الغاز الطبيعى، جارى تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمدينة وقرى( هربيط وطوخ) بنسبه تنفيذ 95%.

ولتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول، تم انشاء مدرسة منشأة ابو رضوان الابتدائية القديمة بنسبه تنفيذ 100%، بتكلفة 5 مليون و176 ألفا و638 جنيها، ومدرسة منزل ميمون للتعليم الاساسى بالحصوة بنسبة تنفيذ 100% بتكلفة 5 ملايين و817 ألفا و830 جنيها.

وللارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى أمام المواطنين والزائرين بمدخل المدينة، تم إنشاء بوابه بمدخل ابو كبير / فاقوس بنسبه تنفيذ 100%.

ولإعادة الانضباط بشوارع وميادين المركز، شنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير حملات متنوعة لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق العامه والميادين وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 310 محاضر إشغال حيال أصحاب محال تجارية وباعة جائلين فضلا عن إزالة 35 ألف حالة إشغال خلال عام 2022 م وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التى تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة.