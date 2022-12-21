حصاد 2022... القوى العاملة بالشرقية توفر 1298 فرصة عمل فى الخارج

الشرقية - إيمان مهنى

قال أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية إن المديرية خلال عام 2022 م قدمت العديد من الخدمات لشباب الخريجين بمختلف مؤهلاتهم العلمية بإلحاقهم بالدورات التدريبية بمركزى التدريب المهنى التابعين للمديرية، مشيراً إلى أنه تم إلحاق 800 صبي ببرنامج التدرج المهني وإلحاق 150 مستفيدا ببرنامج التدريب التحويلي بالإضافة إلى قياس مستوى المهارة لعدد 28854 مستفيدا وإستخراج 28854 ترخيص مزاولة لتمكينهم من الحصول على فرص عمل بالداخل أو الخارج تتناسب مع المهنة الفنية المدونة بتلك الشهادة.

وأضاف وكيل مديرية القوى العاملة أن المديرية خلال عام 2022 م قدمت العديد من الخدمات في المجالات الآتية..

في مجال التشغيل بالخارج تم التفتيش على 49 شركة ومراجعة واعتماد 1298 عقد عمل بالخارج وكذلك مراجعة 2512 تفويض ووكالة لشركات إلحاق العمالة بالخارج بها 3611 فرصة عمل بالإضافة إلى إعتماد ومراجعة 1410 عقود عمل لدولة الأردن، وفي مجال التشغيل بالداخل تم إستخراج عدد ( 83522) شهادة قيد منهم 61195 مستجد وعدد 22327 لتوفير 19008 فرص عمل بمنشآت القطاع الخاص .

في مجال متحدى الإعاقة قامت المديرية خلال تلك الفترة بتعيين 316 من متحدى الإعاقة للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري في وظائف مناسبة وبحث 3875 شكوي من ذوي القدرات والهمم وتوفيرحلول عاجله لها .

في مجال منح تراخيص العمل للأجانب تم استلام 19 ترخيص ومازال تحت البحث بعد إرساله للجهات المختصة لفحص واستلام 46 حالة للتجديد كما تم تجديد (56) رخصه عمل لأجانب واستخراج 11 ترخيص عمل لأول مره.

في مجال رعاية عمال المخابز تم تحرير عقود عمل لعدد 648 عاملا بالمخابز واستخراج بطاقات تأمين صحي لـ14 عمالا بالإضافة إلى 28 مخبزا جديدا.

في مجال الأمن الصناعي وتنفيذ احكام قوانين الرخص تم تشكيل عدة لجان للتفتيش على 3916 منشأة أسفرت عن تحرير 1844 محضر سلامة لمنشآت مخالفة.

فى مجال حماية العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى تم تشكيل لجان للتفتيش على 8463 منشأة أسفرت عن تحرير 2567 محضرا للمنشآت المخالفة.

في مجال الحفاظ علي حقوق المرأة العاملة قامت المديرية بتشكيل لجان للتفتيش علي 9066 منشأة صناعية أسفرت عن تحرير 4095 محضرا للمنشآت المخالفة.

في مجال عمل الطفل قامت المديرية بتشكيل لجان للتفتيش على 3072 من المنشآت الصناعية التي يعمل بها اطفال اسفرت عن تحرير 50 محضرا للمنشآت المخالفة.

في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بعمل الأتي: تسجيل 3599 فردا مستوفى الشروط بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،استخراج عدد 7573 إفادة للعمالة غير المنتظمة، صرف بدل رعاية صحية لعدد 35 فردا، صرف رعاية اجتماعية لعدد 118 مولودا و44 منحة زواج و 63 إعانة وفاة، صرف منحة مولد النبي وعيد العمال وعيدي الفطر والأضحى لـ19013 مستفيدا.