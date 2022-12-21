توفير عربة متنقلة لتدريب بدويات سانت كاترين على المشغولات اليدوية

كتبت - مرام محمد

أوفى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأربعاء، بوعده الذي قطعه على نفسه يوم 11 ديسمبر الجاري، خلال جولته في منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء، وأثناء تفقده دورة تدريبيبة هناك، وذلك بتوفير عربة تدريب متنقلة على الخياطة والمشغولات اليدوية لخدمة المئات من البدويات المُقيمات وسط جبال سيناء، حيث استقبل"الوزير"اليوم بمكتبه السيدة سليمة جبلي إحدى المدربات على مهن التطريز والمشغولات التراثية، والتي اقترحت على الوزير شحاتة خلال جولته أهمية توفير عربة متنقلة لتدريب الفتيات في سانت كاترين، والمدن المجاورة على مهنة المشغولات اليدوية خاصة التراثية، لتأهيلهم لسوق العمل، وبالتالي توفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، ولتكون تجربة أو نواة لعربات مماثلة ومهن مختلفة.

وجاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن "الوزير" الذي رحب بالضيفة البدوية مُمَثلة عن "نساء سيناء"، أكد على أن الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً ل تمكين المرأة إقتصادياً واجتماعياً، وتوفير حياة كريمة لها، وتأهيلها لسوق العمل، كما أكد على أن "الوزارة" تولي اهتماما كبيراً بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب من الجنسين، لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، فضلاً عن إثقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه "الوزير" الإدارة المركزية للتدريب بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات التى تحتاجها العربة المتنقلة المقرر إطلاقها خلال ايام ، من مقر الوزارة الى سانت كاترين ، لبدء برامج التدريب المهنى للفتيات البدويات على مهن المشغولات اليدوية والتطريز والتفصيل، وتجهيزها بكافة الأدوات اللازمة لتلك المهنة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول "العربة" إلى اراضي سيناء، لتبدأ برامجها وتُقدم خدماتها للفتيات من أبناء "المحافظة ".

من جانبها قدمت سليمة جبلى، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على تنفيذ وعده الذى وعد سيدات سيناء به خلال تفقده دورة تدريبية منذ 11 يوماً، ووقوفه بجانب الشباب والفتيات وتوفير كافة السبل لدعمهم وتمكينهم بالتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، وكذلك توفير الاساليب التدريبية الحديثة، وعلى تبنيه الحفاظ على مهن المشغولات اليدوية والتطريز من الاندثار، وإحيائها بكافة الوسائل، وعلى توجيهاته لتوفير عربة تدريب متنقلة لتدريب الفتيات البدويات من أبناء محافظة جنوب سيناء وتواجدها فى أماكن إقامتهم تسهيلاً عليهم من تحمل مشقة الانتقال لأماكن التدريب الثابتة.

وفى نهاية اللقاء تفقدت "جبلى" يرافقها ايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، ومدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء اشرف علم الدين، العربة المتنقلة الموجودة بالوزارة والتى يتم تجهيزها بالمعدات والآلات المطلوبة لتدريب الفتيات البدويات على مهن التطريز والمشغولات اليدوية، مشيدة بإنجاز الوزارة فى تجهيز وتطوير تلك الوحدات ودورها الهام فى تدريب الشباب والفتيات فى قرى ونجوع المحافظات الاكثر احتياجاً، وتوفير الوقت والجهد فى الانتقال عن مراكز التدريب الثابتة.

وكان قد وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة خلال تفقده يوم 11 ديسمبر الجاري، لدورة تدريبية على مشغولات يدوية، وللحاسب الالي نظمتها مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، بالوحدة المحلية بمنطقة سانت كاترين، بسرعة توفير عربة تدريب متنقلة من العربات التي تستعد الوزارة لاطلاقها الشهر المقبل، في مدينة سانت كاترين لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية التراثية، ليستفيد منها أكثر من 800 سيدة بدوية لمساعدتها على العمل وخدمة أسرتها واشراكها في عملية التنمية التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما كان قد أعلن الوزيرعن استعداده التام، للتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لامدادهم، عربات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على مهن اخرى يحتاجها سوق العمل، ووقتها استمع الوزير ايضا الي سيدات سيناء الذين نقلوا شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر لدور ومكانة للمرأة المصرية.

ونوه الوزير إلى أن افتتاح تلك "الدورة" بجنوب سيناء يأتي ضمن خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي 2022-2023، والتي يتم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت،و 10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة.