تكريم الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى لبطولة الشطرنج الخاطف بجامعة المنوفية

اختتمت منافسات بطولة الشطرنج الخاطف التي نظمتها جامعة المنوفية ضمن منافسات بطولة الشهيد الرفاعي الخمسون للجامعات والمعاهد العليا والتي اقيمت في إطار احتفالات جامعة المنوفية بعيدها الستوي واحتفال الإتحاد الرياضي للجامعات باليوبيل الذهبي .

حيث نظم الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية بالتعاون مع جامعة المنوفية بطولة الشطرنج الخاطف Blitz اليوم الأربعاء بمشاركة 43 جامعة بإجمالي 80 طالب وطالبة في رحاب جامعة المنوفية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي ورئيس الاتحاد المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتحت رئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وتحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه سلامه سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وبحضور وائل جمعة مندوب الاتحاد الرياضي للجامعات .

وأشرف على فعاليات البطولة الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي والكابتن محمد خطاب مدير النشاط الاجتماعي والكابتن معتز صادق مسؤل النشاط الرياضي والكابتن ايهاب صادق مسئول الألعاب الفردية وعدد من مسؤولو إدارة النشاط الرياضي والاجتماعي .

وشهدت البطولة مشاركة جامعات الإسكندرية والقاهرة وأسيوط الجامعة البريطانية وعين شمس وبورسعيد والمنصورة والمصرية الروسية ووزارة التعليم العالي وبنها وطنطا والمنوفية والجامعة الأمريكية والأزهر والزقازيق والأكاديمية العربية للعلوم والجامعة الألمانية بالقاهرة والسادات والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وحلوان والسلام والجامعة العربية المفتوحة وجامعة مصر الدولية والسويس وجامعة نيو جيزة وجامعة دراية وسوهاج والنهضة وبدر والمستقبل والعلمين والمصرية للتعليم الإلكتروني والجامعة الكندية بمصر وجامعة سيناء والمصرية الصينية وبني سويف والأهرام الكندية وحورس وكفر الشيخ والجامعة اليابانية والجامعة الألمانية الدولية وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا والجامعة الكندية .

وأدار منافسات البطولة تحيكميا كلا من، محمد شعيب ووائل المنشاوي وعبد القادر عز الرجال ومحمد فتح الله بدر وبيتر بيشوي وأحمد عبد النبي عدس ومحمود شعيب وحماده سالم والسيد فتحي وأحمد محمد سيف .

وجاءت نتائج البطولة،حصل على المركز الأول في بطولة الطلبة فردي الطالب محمد فؤاد من جامعة الإسكندرية، والمركز الثاني الطالب أدهم فوزي جامعة الإسكندرية، وحصل على المركز الثالث الطالب أدهم قنديل من جامعة القاهره، وحصل على المركز الاول في منافسات الجماعي جامعة الإسكندرية ممثلة في الطالبان محمد فؤاد وادهم فوزي برصيد 16 نقطة، وحصل على المركز الثاني جامعة القاهره ممثلة في الثنائي أدهم قنديل وأحمد فهيم برصيد 13 نقطة، وجاء في الترتيب الثالث، جامعة عين شمس، ممثلة في الطالب خالد محمد وزميله الطالب أسامة شعبان برصيد 12.5 نقطة، وحصلت على المركز الأول، في بطولة الفردي طالبات، الطالبة جومان قنديل جامعة حلوان .

كما حصلت على المركز الثاني، الطالبة ماري وجيه جامعة أسيوط، حصلت على المركز الثالث، الطالبة منال ثابت جامعة أسيوط، وحصل على المركز الأول، في بطولة الجماعي طالبات، جامعة أسيوط ممثلة في الطالبتان ماري وجيه ومنال ثابت، وحصل على المركز الثاني جامعة حلوان ممثلة في الثنائي جومان قنديل وسلطانا نبيل، وحصل على المركز الثالث، جامعة القاهره ممثلة في الطالبة شيرين كمال وزميلتها سيمون رفعت .